Tra un check-in e un volo perché non prendersi cura della pelle anche ad alta quota

(Di sabato 13 luglio 2024) Lo stress pre-partenza, le corse in aeroporto e successivamente i cambiamenti di pressione e umiditàcabina possono segnare e seccare di molto la. Con l’hashtag #planeskincare, ecco che arriva il nuovo trend di TikTok consiste nel mettere in atto una corretta skincare routinein. Tra sieri idratanti, creme ricche e maschere in tessuto. Si parte! Beauty case a prova di aereo: cosa portare in vacanza X Skincare in aereo: cosa succede allainLunghe ore di, ridotta umidità, cambiamenti di pressione e una maggiore esposizione alle radiazioni ionizzanti hanno un effetto dannoso sulla: se infatti solitamente offre livelli di umidità tra il 40-70%, in aereo questi scendono tra il 10-20%, provocando secchezza, disequilibriobarriera cutanea, con conseguente probabilità di maggiore irritazioni e imperfezioni all’atterraggio.