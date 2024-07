Tabellone ATP Amburgo 2024 | derby Darderi-Sonego al primo turno in campo anche Arnaldi e Cobolli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) Sorteggiato da poco ilprincipale dell’ATP 500 di, che riporta al Rothenbaum una settimana di tennis che un tempo era Masters Series. Non è mai passato all’era della denominazione 1000 perché, a causa dell’arrembaggio riuscito di Ion Tiriac con Madrid, il torneo è sceso di categoria trovando la nuova collocazione estiva. In teoria dovrebbe essere al via Alexander Zverev, che però è uscito malconcio da Wimbledon, e dunque resta da vedere se la presenza rimane tale. Dalle sue parti c’è Flavio, al debutto con il tedesco Daniel Altmaier, uno che sulla terra rossa tende a regalare poco. Un solo precedente nelle qualificazioni di Umago tre anni fa, con vittoria del nativo di Kempen in rimonta.WTA Palermo: poca fortuna per le tre italiane al via in Sicilia Sempre nella parte alta Matteotornerà a incrociare la racchetta contro lo spagnolo Pedro Martinez.