Superbike oggi in tv GP Gran Bretagna 2024 | orari Superpole e gara-1 programma TV8 e Sky

(Di sabato 13 luglio 2024), sabato 13 luglio, seconda giornata del week end di Donington Park, tappa del Mondialedi. Sul circuito britannico i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Dopo la disputa dell’ultimo turno di prove libere, la-1 terranno banco e i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione. LA DIRETTA LIVE DI-1 DIALLE 12.00 E ALLE 15.00 La domanda che ci si pone è la seguente: chi fermerà Toprak Razgatlioglu. Il turco è andato fortissimo in sella alla sua BMW nel corso delle prove libere, dimostrando di avere un feeling particolare su questo layout. Presentatosi al via del fine-settimana davanti a tutti in classifica generale, Toprak è intenzionato a rafforzato la sua posizione di leader.