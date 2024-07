Sta arrivando Caronte l’anticiclone africano più caldo di sempre

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 13 luglio 2024) I meteorologi mettono in guardia: temperature eccezionali anche in quota Stae sarà il piùdi, come hanno previsto gli esperti di www.iLMeteo.it. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che è in arrivoche porterà temperature eccezionali non solo al suolo ma, anche in quota (1500 metri) dove sono previsti per il prossimo 19 luglio ben 24°C al Nord e 27°C in Sardegna. Il primo(luglio 2012) arrivò a 20°C in quota. Le città roventi Ildel 2024 porteràstando alle previsioni degli esperti, 42°C a Foggia e Taranto, 41°C a Benevento, Siracusa, Firenze e Terni, 40°C ad Agrigento, Caserta e Ferrara. A Roma si arriverà a sfiorare i 40°C (percepiti 41°C) tra il 18 e il 19 luglio; come – d’altra parte – accadde un anno fa, nello stesso periodo.