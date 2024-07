Salento 12enne denuncia | violentata da un animatore

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 13 luglio 2024)in vacanza con la famigliadi essere stata “da undel villaggio turistico” Una ragazzina di 12 anni è stata vittima di violenza sessuale da parte di undel villaggio turistico dove era in vacanza con i genitori a Melendugno, in. L’episodio, che risale a mercoledì scorso 10 luglio, è statoto dalla stessa minorenne alla madre e alla zia, che hanno immediatamente allertato i carabinieri. Secondo quanto ricostruito, l’, un 24enne originario del Milanese, avrebbe attirato la ragazzina in una zona appartata del villaggio e lì l’avrebbe. La minorenne, sotto choc, ha trovato la forza di confidarsi con i familiari che, senza esitazione, hanno sportopresso la stazione dei carabinieri di Melendugno.