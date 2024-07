Ritrovato cadavere nel fiume Adda dopo il nubifragio | si sospetta possa essere il 25enne sparito martedì scorso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Ildi un uomo è stato recuperato ieri 12 luglio nel. Sono stati i vigili del fuoco del comando di Lodi a intervenire,aver ricevuto la segnalazione di un corpo trascinato dalla corrente: il recupero è avvenuto intorno alle 19, circa un’ora e mezza prima delche si è abbattuta su Milano e hinterland. Il corpo è stato messo a disposizione delle autorità, che dovranno chiarire se si tratti delegizianostato trascinato via dalla corrente delche si era tuffato all’altezza di Cassano d’. Le forze dell’ordine chiariranno se l’uomo si sia tuffato per divertimento, se sia trattato di un malore o di un gesto estremo. L’azione di recupero è stata messa in atto con l’aiuto degli specialisti del soccorso acquatico con un battello pneumatico, un elicottero con personale sommozzatore e il nucleo sommozzatori di Milano.