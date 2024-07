Regionali il centrodestra ribolle Modena FI | Prima la coalizione Poi il nome del candidato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) "In questo momento noi non abbiamo sul tavolo la questione dei nomi, ma piuttosto la questione della costruzione delle alleanze perché è su quello che si vince o si perde: se noi trovassimo papa Francesco che viene a fare ilalla presidenza della Regione dell’Umbria ma non abbiamo costruito una, papa Francesco perderebbe". E’ la coordinatrice provinciale di Perugia di FI, Fiammetta, a spiegare la situazione delin vista delle prossime. Lo fa in un cintro per la presentazione del tesseramento azzurro a cui ci sono i vertici del partito. "La questione sostanziale - ha proseguito la- è che noi abbiamo fatto una riflessione molto precisa: in Umbria è cambiato un dato e cioè il campo largo del centro sinistra.