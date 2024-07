Podismo La Staffetta di Borzano batte l’afa Vettor e Pasini sono da record

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Caldo e afa non hanno impedito alla giovanedi, alla sua terza edizione, di aumentare ancora la partecipazione ed il livello della competizione. Partita con 56 coppie di atleti nel 2022, poi 83 nel ’23, giovedìstate 92 le staffette che siclassificate dopo aver percorso due volte l’anello di 3.8 chilometri, con presenze da Reggio, Modena ed anche dalla Lombardia. In campo maschile il formiginese Salvatore ’Sam’ Franzese e Patrick Francia hanno dominato la gara con un tempo finale di 53’19". Alle loro spalle Valerio Cappuccio e Marco Montorio, ben noto a Modena dove si è allenato per anni con la Fratellanza, con il tempo di 54’51"; ii giovanissimi castelfranchesi Filippo Azzolini e Mattia Simonini siclassificati al terzo posto precedendo gli inossidabili Fabio Poggi e William Talleri.