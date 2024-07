Napoli Conte | Osimhen è un top player Il gap con l’Inter non si colma in pochi giorni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 13 luglio 2024) Tempo di lettura: 11 minutiDal Teatro di Dimaro, in piazza della Madonna della Pace, Antonioha tenuto la sua prima conferenza stampa come allenatore del, a soli tredall’inizio del ritiro estivo della squadra. La conferenza ha rappresentato un’occasione fondamentale per delineare le strategie di mercato, la mentalità del gruppo e le aspettative per la stagione futura. Una conferenza che ha mostrato un allenatore determinato a costruire uncompetitivo, con una chiara visione strategica e una forte enfasi sulla mentalità e il lavoro di squadra. La stagione che si prospetta è carica di aspettative, con l’obiettivo di cancellare la delusione della passata stagione e puntare a nuovi successi.ha subito affrontato il tema del mercato, dimostrando una chiara visione sulle mosse da fare per rafforzare ilsia nel presente che nel futuro.