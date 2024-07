Mariasole Brusa trionfa a Venezia | | In ’Golem’ poesia e alluvione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) La regista forlivese, marionettista e drammaturga, ha vinto ail bando della Biennale College Teatro – Registi Under 35 del Festival Internazionale del Teatro. Il suo spettacolo, ’Golem e fango è il mondo’, è un progetto multimediale che unisce il teatro di figura al cinema d’animazione.debutterà sul palcoscenico della Biennale Teatro 2025. Il progetto, realizzato in collaborazione con la drammaturga Carolina Baglioni, "affonda le radici nell’esperienza personale delle due artiste, maturata durante le devastanti inondazioni e allagamenti che hanno colpito l’Emilia Romagna". Così recita la motivazione che ha spinto la giuria a decretarevincitore in una rosa di sei finalisti. "È dalle macerie e dal fango di questa tragedia, da questo terreno pregno di memoria e dolore, che emerge un canto poetico, vibrante di significati universali, che riecheggia nelle viscere dell’Umanità".