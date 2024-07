L’avventurismo di Viktor Orban e la verticale del potere Scrive Polillo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 13 luglio 2024) Quello diOrbàn è solo attivismo o c’è dell’altro? Dopo le sue ultime provocazioni, questo è l’interrogativo che preoccupa le principali capitali europee. L’essersi presentato in rapida successione a Kyiv, Mosca, Pechino ed infine in Florida, fa pensare soprattutto alla favola della mosca cocchiera di La Fontaine. Quei sei cavalli sfiancati dalla lunga corsa che non riescono a procedere lungo la rapida salita della collina. I passeggeri che scendono dalla carrozza per alleggerirla e poi spingerla. Ed infine la mosca che si posa sull’uno o sull’altro animale. Li pizzica sul naso, si attacca al loro mantello sudato. E nel frattempo pensa “se non ci fossi io!”. Finché, stanca e soddisfatta si abbandona al meritato riposo, un momento prima che la carrozza raggiunga la cima.