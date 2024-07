Jasmine Paolini corsa verso la Storia a Wimbledon Finale dai mille temi con Barbora Krejcikova

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024), secondo ultimo atto Slam consecutivo. A scriverla così l’anno scorso, sarebbe sembrata una cosa incredibile, difficile da immaginare pur sapendo che la toscana stava comunque salendo su un buon livello. Due finali Slam di fila, però, sono ben altro: il senso stesso di essere lì, nel gotha del tennis mondiale, e di esserci con pieno merito. Una, quella della numero 1 azzurra, che quest’oggi alle 15:00 va a scontrarsi con un’altra, quella della ceca, entrata da numero 31 del seeding e che uscirà come minimo con la secondanei quattro tornei maggiori. Le due condividono sostanzialmente l’età, essendo nate a neanche un mese di distanza (18 dicembre 1995 per la giocatrice di Brno, 4 gennaio 1996 per quella di Castelnuovo di Garfagnana).