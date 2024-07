Inter per la difesa ora è un 3+1 | Oaktree per la decisione finale – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 luglio 2024) L’continua a lavorare a un difensore sinistro in. Oltre al nome di Juan David Cabal, secondo il Corriere dello Sport ci sono altre due opzioni. Più una defilata. In attesa delladella proprietà. OPZIONI SUL TAVOLO – Non solo Juan David Cabal, le cui quotazioni sono in salita in queste ultime ore. L’ha sul tavolo tre profili per quanto riguarda il difensore sinistro: oltre al 23enne colombiano del Verona, restano infatti anche le opzioni di Mario Hermoso a parametro zero dopo la scadenza di contratto con l’Atletico Madrid e Ricardo Rodriguez, anch’egli a zero dopo la scadenza con il Torino. Nomi diversi che la dirigenza nerazzurra valuta, insieme a un altro nome al momento più defilato. Ovvero il messicano Johan Vasquez del Genoa.