Incidente aereo il superjet si schianta a terra | vittime

(Di sabato 13 luglio 2024) Mosca, 13 luglio 2024 – Un tragicoha scosso la Russia questa mattina. Tre piloti sono morti dopo lo schianto di unSukhoi nei pressi di Mosca. L’è avvenuto durante un test di volo e a bordo non c’erano passeggeri. Secondo quanto riportato dall’agenzia Tass, un portavoce dei servizi operativi russi ha spiegato che l’apparteneva alla Gazprom, la grande azienda energetica russa. Il portavoce ha riferito che il velivolo era stato recentemente sottoposto a riparazioni programmate e il volo di oggi aveva lo scopo di verificare l’esito di tali interventi. “Il test di volo era stato programmato per assicurarsi che tutte le riparazioni fossero state eseguite correttamente e che l’fosse in condizioni ottimali per riprendere il servizio”, ha dichiarato il portavoce.