Il consiglio di Coulthard a Sainz | Resti in Ferrari e fra 3 anni potrà vincere il titolo Mondiale

(Di sabato 13 luglio 2024) Il futuro di CarlosJr. continua a essere al centro delle discussioni nel vivace mercato piloti di Formula 1. Mentre lo spagnolo sembra essere vicino a un accordo con Alpine, supportato dall’offerta di Flavio Briatore, una nuova ipotesi sulla destinazione del pilota madrileno è stata avanzata dall’ex pilota David. Lo scozzese, intervenuto nel podcast “Formula For Success” gestito insieme a Eddie Jordan, ha suggerito una soluzione inaspettata:dovrebbe restare income terzo pilota per i prossimi due. “La Williams ha espresso interesse per averlo in squadra, l’Audi lo vorrebbe al fianco di Nico Hulkenberg. Tuttavia, credo che a Carlos converrebbe dire alla: ‘Sarò il vostro pilota di riserva per i prossimi due, perché immagino che Lewis Hamilton non farà un terzo anno’,” ha spiegato