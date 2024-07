Fedriga | In Friuli aumenta aiuto a famiglie per prima infanzia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 13 luglio 2024) (Agenzia Vista) Trieste, 13 luglio 2024 "Continua la politica di questa Amministrazione regionale a favore della famiglia, con un importante incremento della contribuzione per il pagamento della retta mensile dei servizi per l': dai nidi, con frequenza full o part time, ai servizi domiciliari, fino ai centri per bambini-genitori e agli spazi gioco, compresi i servizi sperimentali. Sono misure di sostegno significative ed estremamente concrete, che vanno ad affiancarsi a una nutrita serie di altri provvedimenti adottati da questa giunta, adesso e già nella scorsa legislatura". Lo ha sottolineato quest'oggi il governatore delVenezia Giulia, Massimiliano. FbFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.