Ergastolo per quattro morti in corsia L’ex infermiera | indagini sbagliate | Scriverò al Papa e a Mattarella

(Di sabato 13 luglio 2024) Piombino (LIVORNO) Ha in mente di scrivere una lettera aFrancesco e un’altra al Presidente della Repubblica Sergio, Fausta Bonino, l’di Piombino condannata all’, per la morte dipazienti all’ospedale Villamarina di Piombino dove ha lavorato per molti anni. Si è sempre proclamata innocente, e lo fa anche in questa sorta di memoriale, dove lancia un disperato grido di aiuto in attesa di fare un nuovo ricorso in Cassazione appena arriveranno le motivazioni della Corte di Appello bis che il 29 maggio l’ha condannata all’. Una vicenda che va avanti dal 2015 quando la Bonino venne stata accusata di aver ucciso 14 pazienti ricoverati a Piombino, utilizzando l’eparina. Fausta Bonino, lei si è sempre dichiarata innocente e ha sempre detto che questa vicenda presenta aspetti poco chiari? "Sono stata accusata solo in base al fatto che secondo l’accusa sarei stata l’unica persona presente in reparto in orari compatibili con la somministrazione di eparina.