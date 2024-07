Dimaro Osimhen e Mario Rui avversari-amici | seduta odierna caratterizzata dal divertimento

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 13 luglio 2024) Allenamento all’insegna delper il Napoli, conche ha conquistato la scena e i sorrisi dei compagni. È stata una mattinata all’insegna dele dello spirito di squadra sul campo di Carciato a. Al terzo giorno di ritiro estivo in Trentino, i giocatori del Napoli hanno vissuto un allenamento caratterizzato da intense e coinvolgenti sfide 3 vs 3. Il clima era disteso e i sorrisi non sono mancati, con VictorRui protagonisti di un’esilarante sfida tra. La sessione di oggi ha visto, centravanti nigeriano, prevalere suRui in un acceso duello amichevole. Dopo una serie di giocate brillanti,ha avuto la meglio, e non ha perso occasione per stuzzicare il suo compagno di squadra portoghese con battute scherzose e ironiche.