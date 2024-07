Conte è il Rudolph Giuliani del Napoli La tolleranza zero ha coinvolto anche Edo De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2024)è ildel. LahaEdo DeDimaro. Qualcosa è cambiato? Molto più di qualcosa. Antonioha stravolto ilda tanti punti di vista. Di molti aspetti abbiamo già parlato.a Dimaro il tecnico salentino ha stravolto abitudini e programmi. Non è affatto vero che i tifosi possono assistere a tutti gli allenamenti del. I tifosi assistono alla parte ornamentale degli allenamenti. Giustamente. Gli allenamenti sono divisi in due parti. La parte seria, tattica, è ovviamente segreta. E si svolge con gli spalti chiusi e nessuno a bordo campo. N-E-S-S-U-N-O. Che per Dimaro non è una rivoluzione copernicana, di più. Dopodiché comincia lo show, la parte non diciamo superflua, ma quella che può essere svolta sotto gli occhi dei tifosi.