Captain America | Brave New World e le nuove origini di Sabra

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di sabato 13 luglio 2024) Il lancio ieri del teaser trailer diNewha entusiasmato i fan Marvel da un lato, ma creato polemiche dall’altro per la presenza del personaggio. Come noto dai fumetti Marvel Comics, infatti,è un mutante che lavora per il Mossad, l’agenzia di intelligence e un servizio segreto dello Stato d’Israele. E’ già questo basterebbe per alimentare polemiche geopolitiche vista l’escalation di guerra tra Iran ed Israele di quest’ultimo periodo. Il nome stesso indica “in slang” il termine per ebrei nativi di Israele. Ed ancoraè il nome di uno dei due campi profughi in Libano dove l’esercito israeliano permise negli anni ottanta alla milizia cristiana libanese di massacrare centinaia di palestinesi. Tante situazioni scomode che non potevano non accendere polemiche.