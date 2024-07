Bper assume 460 giovani accordo con i sindacati su ricambio generazionale e maxi premio

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 13 luglio 2024) Un piano di assunzione da 460 nuovi posti perlavoratori del settore bancario, a fronte di 615 uscite. Raggiunto trae il’sul, che prevede anche undi produttività tra i più alti del settore. A renderlo noto sono le sigle in un comunicato congiunto dei Coordinamenti sindacali Gruppodi Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin, nel quale esprimono soddisfazione per l’intesa sottoscritta. Il piano di assunzioni diIl piano di assunzioni è arrivato al termine di settimane di confronti trae le organizzazioni sindacali. Ilprevede una percentuale di sostituzione del 75%, tra le più alte del settore, e undal valore medio di 1.850 euro, di cui 450 in welfare.