Blitz di Goletta verde | stop al cemento ai Campi Flegrei

(Di sabato 13 luglio 2024)di, questa mattina, al largo della costa dell’area Flegrea per dire “al consumo di suolo e alla cementificazione nei”. Sulla storica imbarcazione di Legambiente lo striscione “No al” per lanciare un messaggio “forte e chiaro” al Governo e chiedere “interventi seri e strutturati a livello regionale, insieme ad una nuova strategia di governo del territorio che garantisca a tutti sicurezza e sviluppo sostenibile”. Legambiente ha presentato oggi il suo nuovo report dal titolo “Rischio vulcanico e bradisismo nei. Sicurezza, innovazione, e partecipazione per il futuro sostenibile del territorio” con i dati sul consumo di suolo, insediamento abitativo e qualità degli edifici, e un’analisi storica riguardante l’area flegrea, in particolare i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Giugliano e Quarto.