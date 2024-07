Basket europeo u20 Profumo di medaglia per l’azzurra Piatti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024)diper Caterina. All’Under 20 in Lituania, a Vilnius e Klaipeda, l’Italia, in cui milita la lunga scandianese, ha brillantemente superato i quarti di finale, battendo la Lettonia 68-53. Dopo un primo tempo punto a punto (12-14 al 10’, 28-32 all’intervallo), la truppa guidata da coach Piazza ha preso il largo e non si è più fatta riprendere. Caterina ha chiuso con 3 punti, 2 rimbalzi e 2 assist in 14 minuti sul parquet, ma ha ha avuto il secondo miglior plus/minus delle azzurre nei primi due quarti e soprattutto ha insaccato una bomba a pochi secondi dall’intervallo con cui ha svegliato l’Italia che ha poi piazzato il break al rientro dagli spogliatoi. Oggi la semifinale contro una fra Spagna e Polonia. c.c.