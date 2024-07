Autonomia l’allarme delle associazioni sui Lep e sul monitoraggio dei servizi ai disabili | Si rischia di danneggiare i più fragili tra i fragili

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Sostegno scolastico, prestazioni sociosanitarie e mobilità locale accessibile. Sono questi i principalierogati alle persone contà che potrebbero vedere aumentare le già esistenti disuguaglianze territoriali a seguito dell’approvazione ed entrata a regime dell’differenziata (Ad). Ne sono convinte tutte lenazionali che tutelano i dirittipersone contà (Anffas, Confad e Fand) contattate da Ilfattoquotidiano.it per spiegare le conseguenze e cosa è più a rischio dopo l’approvazione del ddl voluto dalla Lega. Le organizzazioni sono unite nella critica e preoccupate per la reale possibilità di aggravare le disparità di trattamenti. “Sidi peggiorare la situazione, penalizzando determinati territori più poveri, che danneggia e discrimina soprattutto le persone che vivono in condizione di estrematà”, affermano compatte.