Altro incendio bruciano balle di plastica

(Di sabato 13 luglio 2024) Ancora fiamme a Pesaro. Ieri mattina, intorno alle 9, unè scoppiato nell’azienda Cartfer che si occupa di raccolta differenziata, in strada Fornace Vecchia. Le fiamme sono divampate per cause da accertare in un impianto di stoccaggio contenentedida riciclo. I vigili del fuoco sono stati impegnati a lungo per domare le fiamme. Il rogo non ha danneggiato la struttura: sul posto anche l’Arpam per controlli. Non si segnalano feriti o intossicati. L’Arpam ha effettuato delle analisi per verificare l’eventuale presenza di materiali inquinanti nell’aria.