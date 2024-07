A che ora Jacobs corre batterie a Rieti oggi? Programma e orari 100 metri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024) A che oraMarcell? Ecco ile glidella gara dei 100di atletica leggera a2024. L’oro olimpico torna in pista e lo fa al fianco di campioni del calibro dei canadesi Andre De Grasse e Jerome Blake, e del giapponese Abdul Hakim Sani Brown. Per qualificarsi per semifinali e finali di domani servirà partire bene e ottenere un buon tempo già nelle staffette. Si tratta di un test molto interessante e importante per, determinato a dare continuità all’oro conquistato all’Europeo di Roma per proseguire nel migliore dei modi l’avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024. SEGUI IL LIVE CALENDARIO COMPLETO 2024 DI ATLETICA: TUTTI GLI EVENTI PARIGI 2024, QUALIFICAZIONI ATLETICA: COME FUNZIONANO– Ledei 100disono in, sabato 13 luglio, alle ore 18.