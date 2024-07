Xbox Game Pass gli aumenti di prezzi dipendono da Call of Duty | Black Ops 6 secondo molti fan

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 12 luglio 2024) I recentidi prezzo dicontinuano a far discutere ampiamente in rete, con non pochi giocatori convinti che Microsoft abbia deciso di alzare idel proprio servizio in abbonamento a causa dell’aggiunta diofOps 6. Come riportato da IGN.com, la community dista continuando a chiacchierare ampiamente sulla decisione del colosso di Redmond di aumentare idelappena un paio di giorni fa, cercando di capire quali siano i reali motivi che hanno spinto la corporazione americana a prendere questa decisione. Ed ovviamente tra i principali motivi di questiditroviamo proprio l’aggiunta diofOps 6 sin dal giorno di lancio, un qualcosa di estremamente importante e reso possibile esclusivamente grazie all’acquisizione da 68,7 miliardi di dollari di Activision Blizzard da parte di Microsoft.