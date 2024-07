Valdarno al via l’allestimento cantiere per le case di comunità e per l’ospedale di comunità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024) Arezzo, 12 luglio 2024 – Duedie un ospedale diper potenziare i servizi sanitari di prossimità del territorio. Sono i progetti messi in campo dall’Azienda Usl Toscana sud est per la zona delgrazie ai fondi nazionali del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR. Lunedì 15 luglio saranno consegnate alle ditte esecutrici le aree dove sorgeranno le nuove strutture sanitarie per iniziaredei cantieri, fase propedeutica all’avvio dei lavori. Entrando nel dettaglio, i progetti prevedono la costruzione di duedellanei comuni di San Giovanni, in via Villini Ilva e di Terranuova Bracciolini, in via Gaetano Donizetti, per un importo finanziato complessivo di circa 3milioni e 500mila euro.