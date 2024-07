Una società schifosa

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 12 luglio 2024) Certo che abbiamo creato proprio un, mi son detto mentre il mio treno per Milano si arenava a Reggio Emilia senza che il personale ferroviario si facesse vivo per spiegare cosa stesse accadendo, senza che un annuncio dagli altoparlanti (molto solerte però nel minacciare multe a chi non facesse l’incomprensibile check-in del biglietto regionale) si degnasse di specificare che la circolazione era interrotta per un incidente a Parma, senza che nemmeno un cartello fosse stato affisso per indicare da che lato andare a prendere il bus sostitutivo né, soprattutto, se il vagheggiato bus sostitutivo esistesse davvero. In compenso gli esagitati sbraitavano, le coppie litigavano, i codardi fuggivano, le masse di insipienti si spostavano da un capo all’altro dell’autostazione cercando di prendere un pullman a caso che – si sarebbe poi scoperto – li avrebbe condotti in Ucraina.