Sport in tv oggi venerdì 12 luglio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024)12, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OA. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Fari puntati sulle semifinali del singolare maschile di Wimbledon. Lorenzo Musetti cerca l’impresa, affrontando Novak Djokovic (sette volte vincitore di questo torneo). Un confronto che si replica a distanza di poche settimane da quanto accaduto a Parigi. A precedere questo incontro, l’altra semifinale tra il campione in carica, Carlos Alcaraz, e il russo Daniil Medvedev, vittorioso nei quarti di finale contro Jannik Sinner. In primo piano il Tour de France e il Giro d’Italia femminile, per non parlare della tappa di Diamond League a Montecarlo, con tanti azzurri al via.