She Could Fly | Documentary Escape Game – Recensione

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il mondo dei videogiochi indie ci ha regalato tantissimi grandi titoli, alcuni dallo straordinarioplay come Hades mentre altri grazie alla loro potenza emotiva, come Gris o Unleaving, o altri ancora capaci di combinare le due cose come Celeste. Le emozioni che gli ultimi titoli citati sanno regalare sono spesso associate a paure e problemi capaci di risuonare in ognuno di noi, che spesso nascono da un possibile problema psichico. Questo genere di problemi, sempre temuto e in qualche modo nascosto, sta venendo finalmente sempre più riconosciuto nel mondo, infatti, molte persone stanno portando la propria esperienza alla luce per distruggere lo stigma ancora presente su questi disturbi. Questo lo abbiamo visto nei fumetti con A Panda Piace Capirsi e ora lo vediamo anche nei videogiochi grazie a SheFly:, la prima opera di Wowbagger Productions disponibile per PC.