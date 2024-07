Reportage TPI – Viaggio in Borena dove non piove da sei anni | ecco da dove partono i migranti climatici

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 12 luglio 2024) «Studio inglese perché devo andare via. Qui la vita non ha senso per noi». Fana ha sedici, quando la incontriamo sono le undici del mattino e sta scavando con una pala sotto il sole da almeno due ore. Lei e le altre sessanta persone si muovono senza sosta, come se fossero una colonia di formiche all’opera per il nuovo formicaio. Loro invece scavano quella che sembra una grande piscina di terra e che invece è una trincea per la guerra che stanno combattendo da sei, quando la pioggia ha smesso di cadere, la terra si è seccata e stagione dopo stagione, ha trasformato una regione verde in un’area arida. La trincea che Fana e gli altri costruiscono non servirà a nascondersi dal nemico ma ad imprigionarlo appena si paleserà: un grande bacino idrico comunitarioraccogliere l’acqua piovana.