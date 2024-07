Parla Daniele Mezzacapo dopo l' assenza al primo consiglio comunale di Forlì

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 luglio 2024), 12 luglio 2024 – “D’ora in poi saremo dei battitori liberi, se ci sarà da emendare un provvedimento, lo emenderemo, se ci sarà da votare contro, lo faremo, non ci andrà bene tutto solo perché arriva dalla ‘maggioranza’”. È un fiume in piena, ex vicesindaco della Lega ae rieletto inalle scorse amministrative con 459 preferenze personali (il più votato del suo partito),l’al, quello che, secondo un patto di maggioranza, lo avrebbe dovuto vedere diventare presidente dell’assise, ma che invece è diventato una specie di regolamento di conti all’interno della compagine che sostiene il rieletto sindaco, Gian Luca Zattini. “Un patto che è stato stipulato da tre onorevoli, Alice Buonguerrieri per Fratelli d’Italia, Rosaria Tassinari per Forza Italia e Jacopo Morrone per noi, oltre al sindaco e a Paola Casara per la Civica - continua l’ex vicesindaco -.