Omicidio Mollicone i Mottola assolti anche in appello Tutte le tappe del giallo lungo 23 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Cassino, 12 luglio 2024 – Tutti. La sentenza didice che inon sono colpevoli dell’di Serena, la 18enne trovata morta il 3 giugno 2001, legata mani e piedi, in un boschetto di Arce. Era scomparsa da due giorni. Il processo vedeva imputati l'ex maresciallo dei carabinieri Franco, per il quale l’accusa aveva chiesto 24di carcere, la moglie Anna Maria e il figlio Marco (22la richiesta per entrambi), già dichiarati innocenti in primo grado. Confermatele assoluzioni del carabiniere Vincenzo Quatrale e dell’appuntato Francesco Suprano, accusato di favoreggiamento. Secondo la tesi della procura di Cassino, Serena è morta sbattendo la testa nella Foresteria della caserma di Arce, mentre discuteva con Marco, che lei avrebbe minacciato di denunciare per spaccio.