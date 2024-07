Non scorre buon sangue tra Lino e Raul di Temptation Island? Cosa è emerso

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 12 luglio 2024)è ancora nel vivo, sta di fatto che ieri è andata in onda la terza puntata, quindi siamo a metà dell’opera. Le registrazioni, però, sono terminate da un pezzo, quindi, sul web sono sempre molte le indiscrezioni che trapelano in merito ai protagonisti di questa edizione. Ebbene, al centro dell’attenzione, in questa circostanza, ci sono due esponenti del villaggio dei fidanzati, ovvero,. Eccoè successo tradi? La segnalazione In questo periodo, una tentatrice dell’attuale edizione diha diffuso la notizia secondo la quale, tra tutti i protagonisti del reality show, non ce ne fosse uno che tollerasse. A quanto pare, però, sembrerebbe che ce ne sia uno in particolare a non tollerare minimamente la presenza del ragazzo, stiamo parlando di