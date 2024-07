Nintendo Switch è la console di Nintendo più longeva di sempre

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 12 luglio 2024)è diventata ufficialmente ladella Grande N piùdi, record questo ottenuto grazie al superamento dei 2.700 giorni di disponibilità sul mercato, con il modello successivo che non è stato ancora annunciato ufficialmente, senza ricevere di conseguenza una data di uscita ufficiale. Come riportato da VGC,ha fatto il suo debutto nei negozi di tutto il mondo dalla giornata del 3 marzo 2017, superando di conseguenza il record stabilito dal NES, ormai svariati anni fa, forte di ben 2.686 di disponibilità sul mercato fino all’arrivo del suo successore, il Super NES (che ricordiamo è stata rilasciata in Giappone il 21 novembre 1990). Inoltre è importane tenere a mente checontinuerà a consolidare il suo record comepiùdella Casa di Kyoto, visto che2 non verrà immessa sul mercato prima di Aprile 2025, stando a quanto suggerito dallo stesso Presidente della società giapponese.