L’Equipe attacca duramente la Francia con Mbappé che ha segnato solo 3 10 per la sua prestazione contro la Spagna

(Di venerdì 12 luglio 2024) 2024-07-10 11:40:51 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il principale quotidiano sportivo franceseha mostrato questa mattina poca simpatia per i Bleus dopo la loro eliminazione da Euro 2024, criticandoDidier Deschamps e i suoi giocatori per un’altradeludente. Laè uscita in semifinale dopo una sconfitta per 2-1la. L’unico gol su azioneda un membro della nazionale francese durante tutto il torneo è stato il colpo di testa iniziale di Randal Kolo Muani. Lamine Yamal hauno straordinario gol del pareggio e Dani Olmo hadi nuovo per laquattro minuti dopo, assicurando alla squadra un posto nella finale di domenical’Inghilterra o l’Olanda.