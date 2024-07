Leopoldo Mastelloni che fine ha fatto | Sono stato dimenticato

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 12 luglio 2024) “A 79 anni vedo l’abisso”., nato a Napoli il 12 luglio 1045, ha denunciato le sue condizioni: una lunga carriera, tra cinema, televisione e teatro, suo amore, e un errore che gli è cola carriera. Alle agenzie stampa, alla vigilia del suo compleanno, il 12 luglio 2024, l’attore si è detto “terrorizzato” e che non avrebbe mai immaginato così la sua vecchiaia. Un periodo della sua vita in cui ècancellato dal teatro, “depennato”, proprio quando ha più bisogno di lavorare. Cheha“Oggi non mi chiamano neppure per fare la giuria nei talent”. Un compleanno amaro, quello di, gigante della televisione e del teatro italiano. Una carriera in ascesa, un personaggio e un attore di caratura, nato in una famiglia nobile di giuristi, titoli di Marchese di Capograssi e Duca di Castelvetere.