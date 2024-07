Le migliori scarpe per il running che ti faranno volare non correre

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 12 luglio 2024) Non solo ammortizzazione e comfort, oggi ledauomo puntano soprattutto alla performance nella corsa. Sarà forse merito delle Olimpiadi alle porte che stanno per invadere Parigi, o sarà che, dopo un inverno ad allenarsi, ora le persone hanno voglia di scendere in strada e dare il meglio di sé. Tant'è che i brand sono alla continua ricerca delle ultime innovazioni e tecnologie per permettere a ognuno di superare i propri limiti. Il tutto senza dimenticare l'importanza dell'allenamento quotidiano e la possibilità di sessioni di corsa off road per dare spazio a nuove ed entusiasmanti esperienze. Per questo è importante capire le differenze tra i modelli che popolano il mercato, perché una scarpa non è mai uguale a un'altra.