La Temeraria | in sella a vecchie moto per sfidare i tracciati delle strade bianche

(Di venerdì 12 luglio 2024) Guardistallo, 12 luglio 2024 - Un raduno did'epoca che torna a Guardistallo, il borgo collinare della Bassa Valdicecina. Si parte domani, 13 luglio, con la classica cena: pasta all’arrabbiata o al pomodoro, grigliata mista, e patatine fritte al costo di 15 euro. La serata vedrà l'accompagnamento musicale del dj Mamo Gionti e della band Soundcheck e sarà ospite d'eccezione Marco Tenerini che presenterà il suo nuovo libro. Il raduno entra nel vivo con l'appuntamento di domenica alle 8.30 per iciclisti in piazza del Plebiscito per l'iscrizione e la colazione di benvenuto. Alle 10 è prevista la partenza dei centauri per lee asfaltate della Bassa Valdicecina, con i suoi paesaggi mozzafiato. In programma il primo "Ostinato Day", raduno per appassionati del Ciao di Piaggio.