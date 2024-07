Inter Inzaghi ha rinnovato

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 12 luglio 2024) (Adnkronos) – La notizia era nell’aria, ma nella giornata odierna è arrivata l’ufficialità. Simonehail suo contratto con l’, prolungando il suo accordo fino al 2026. Lo ha annunciato Beppe Marotta in conferenza stampa: “È trascorso pochissimo tempo dal termine di una stagione meravigliosa e indimenticabile per la storia della nostra, nella quale abbiamo conquistato altri due trofei, la Supercoppa e il ventesimo scudetto. Tutti noi abbiamo ancora nel cuore le immagini dei tifosi in festa che invadevano le strade di Milano e una meravigliosa piazza Duomo che tingeva il cielo dei nostri colori. Oggi iniziamo un nuovo cammino insieme, la nostra maglia sarà impreziosita dal tricolore e dalla leggendaria seconda stella, che porteremo con noi per anni.