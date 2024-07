Il secondo round della Nike Dunk Low University Blue è per gente seria

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 12 luglio 2024) Quando laLowè stata introdotta per la prima volta nella primavera del 2021, lo sneakerverse è stato molto soddisfatto. Rilasciata insieme alla popolarissima Panda, questa colorazione andò esaurita dopo pochi secondi dal lancio. E se si guarda ai dati di StockX dell'epoca, alcuni pagavano fino a 400 euro per un paio, quasi cinque volte il prezzo di vendita. Da allora, l'entusiasmo intorno alla silhouettesi è raffreddato. Ma se anche dopo tre anni avete ancora voglia di questa, sarete felici di sapere che è in corso un restock. Questa volta, però, è stata progettata appositamente per sembrare uscita direttamente dagli archivi degli anni '80 e sembra più maturamaggior parte delleLowQuesta sneaker sembra più o meno identica alla versione OG.