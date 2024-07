Famiglia distrutta nell’incidente in A13 | assolto l’autista del pullman di ragazzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 luglio 2024) Bologna, 12 luglio 2024 – È statoperché il fatto non costituisce reato, il conducente deldi turisti che a novembre 2019 centrò il furgoncino adattato a camper, già ribaltato sul fianco dopo un tamponamento, su cui viaggiavano mamma Anna Pieropan, 29 anni, papà Daniele Minati, 32, e la piccola Diletta, cinque mesi appena. La famigliola vicentina morì sul colpo. Lo ha deciso il giudice Filippo Ricci, ieri mattina., un kosovaro di 57 anni, era accusato di omicidio stradale ed era difeso dall’avvocato Pietro Giampaolo. Il quale in aula sostenne come il suo assistito non avesse avuto alcuna possibilità di compiere una manovra diversa da quella che eseguì, quella tragica notte di novembre, o avrebbe rischiato di mettere a repentaglio l’incolumità delle 58 persone che viaggiavano sul suo, una comitiva di Pordenone di rientro dal Lucca Comics.