Droni sul luogo della morte di Alex Marangon | si cercano tracce di sangue nel dirupo dell’Abbazia

(Di venerdì 12 luglio 2024) Treviso, 12 luglio 2024 –in volo di perlustrazione a Vidor, gli occhi elettronici dei vigili del fuoco scandaglieranno il giardinoe gli argini del Piave alla ricerca di elementi chiave per l’indagine sulladi. È iniziato questa mattina il altro sopral, voluto dalla procura di Treviso per chiarire ulteriormente cosa sia accaduto al barista 25enne di Marcon (Venezia), scomparso la notte del 30 giugno da un ritiro sciamanico e ritrovato senza vita il 2 luglio alle Grave di Ciano. su un isolotto del fiume Piave. CosaSisul misterocaduta dal: secondo gli inquirenti, il ragazzo sarebbe morto con un’emorragia toracica prima di entrare in acqua, anche perché il medico legale non avrebbe trovato acqua nei polmoni.