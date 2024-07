Confcommercio consumi giugno +09% boom trasporti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024)in ripresa a: l'Icc, indicatore didinel mese segna un +0,9% tendenziale dopo il -0,6% di maggio, trainato dalle spese per beni e servizi per la mobilità (+10% tendenziale). All'interno del comparto iper le autovetture registrano un +25,7% e quelle per iaerei un +12,7% mentre arretrano quelle per i carburanti (-0,4%). Restano invariati arispetto allo stesso mese del 2023 iper gli alberghi e i pasti fuori casa mentre diminuiscono dell'1,2% quelli per l'abbigliamento e le calzature. Segno meno anche per alimentari, bevande e tabacchi acon un -0,7% sull'anno.. "I, nel complesso, sottolinea l'associazione, restano fragili, a parte l'effetto incentivi sul comparto auto.