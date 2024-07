Claudio Baiocchi morto nel frontale a Cesenatico il sindaco di Gatteo | Un enorme dispiacere per tutti noi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 luglio 2024) Cesena, 12 luglio 2024 –, un noto imprenditore di 45 anni originario di, èin un incidente stradale sulla Statale Adriatica. È accaduto poco prima dell’una di notte fra mercoledì e giovedì, nel tratto di strada all’altezza del centro di, dove il 45enne, uno dei figli dei titolari della ditta Dolciaria Dalba dia Mare, stava transitando in direzione nord al volante di un furgone Mercedes, per far ritorno nell’abitazione a Cervia. Per cause ancora da appurare definitivamente, dai primi rilievi compiuti dai carabinieri, dalla parte opposta, quindi in direzione sud, proveniva una Fiat 500X guidata da un ragazzo di 21 anni residente a, il quale ha invaso la corsia opposta, centrando in pieno il furgone.