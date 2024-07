Carrara applaude Musetti Vince Djokovic ma il toscano esce a testa alta da Wimbledon

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024), 12 luglio 2024 – Davanti a un Nole così, c’è poco da fare. Applausi, orgoglio e tanto coraggio per Lorenzo, ma in finale aci va. Serviva un’impresa al tennista diper avere ragione del numero 2 del mondo: così non è stato, ma la consapevolezza di aver giocato a tratti un grande tennis rimane., figlio di Sabrina, impiegata, e Francesco, operaio in una cava di marmo, aveva raggiunto la semifinale didopo aver battuto al quinto set lo statunitense Taylor Fritz. Con Novak, uno dei tennisti più forti di tutti i tempi, la partita si è risolta in tre set (6-4; 7-6; 6-4), ma il serbo ha dovuto dar fondo a tutte le sue energie per evitare brutte sorprese. La Toscana impazzisce per Jasmine Paolini: è in finale aha confermato di essere uno di giocatori più eclettici di tutto il circuito.