Calciomercato Juventus Soulè in Premier | pronti 3 colpi pazzeschi così trema anche l’Inter

(Di venerdì 12 luglio 2024) Lasi appresta a chiudere una delle operazioni più significative del suoestivo. Matias, giovane promessa bianconera messosi in luce con il Frosinone nella passata stagione, è vicino alla cessione al Leicester City per una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro più bonus. Il trasferimento, ormai in fase avanzata, potrebbe portare liquidità immediata nelle casse del club torinese, consentendo alla dirigenza di pianificare con maggior serenità i prossimi movimenti di mercato. Grazie ai proventi derivanti dalla cessione di, lapunta a rafforzare significativamente la rosa con l’acquisto di tre giocatori di primo livello nella sessione estiva di: Teun Koopmeiners, Jadon Sancho e Jean-Claire Todibo.