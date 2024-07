Caccia allo stambecco Il WWF contro l’apertura del governo alle carabine | E’ un animale fragile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Roma, 12 luglio 2024 - Gli stambecchi finiscono nei mirini deitori. Sebbene sia una specie giunta a un passo dalla estinzione nel corso del XIX secolo, ieri l'Aula della Camera ha dato il via libera a un ordine del giorno avanzato dalla Lega al dl agricoltura che impegna ila valutare l'opportunità di inserire lotra le speciebili a fini venatori. L’esecutivo ha dato parere favorevole e l'impegno è stato accolto senza bisogno che fosse messo ai voti, denuncia il WWF, aggiungendo chestesso tempo è stato approvato un ulteriore ordine del giorno in cui si è riconosciuta l'urgenza di modifica della legge 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). WWF: “Loè un” Il WWF sottolinea "loè un, che circa un secolo fa è stato portato sull'orlo dell'estinzione proprio a causa della, riuscendo a sopravvivere solo nell'area del Parco Nazionale del Gran Paradiso".