Belen programmi sul NOVE e Real Time | fuori Giulia De Lellis e Lamborghini

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ufficializzato il passaggio diRodriguez a Discovery.Warner Bros. L'argentina, ex volto di Mediaset deicondotti e/o prodotti da Maria De Filippi, ma anche della trasmissione di Davide Parenti o di Colorado su Italia 1, si unirà alla squadra dei talenti della media company. Si tratta di un nuovo inizio di carriera per la showgirl dopo un anno di stop in cui ha deciso di lasciare l'azienda di Cologno Monzese e le relative conduzioni di Tu Si Que Vales e Le Iene. Quali sono iche condurràRodriguez a Discovery? Anche questi sono stati resi noti. Sul canale, rete che ospitacome Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio e Fratelli di Crozza con Mauro Crozza e che dalla prossima stagione ci sarà anche Amadeus con I Soliti Ignoti, La Corrida e altri format, i Vertici hanno pensato di affidare la conduzione di Only Fan Comico Show a